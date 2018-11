Fortaleza busca superar histórico negativo contra o Coritiba

Após conquistar o acesso antecipado e o título da Série B do Campeoanto Brasileiro, o Fortaleza enfrenta o Coritiba, nesta sexta-feira (23), para encerrar com chave de ouro a grande campanha na atual temporada. O confronto acontece fora de casa, no Estádio Couto Pereira, às 18h15 (horário local), e o Tricolor tem a difícil missão de reverter um histórico negativo contra a equipe paranaense.

O Coritiba leva vantagem no confronto direto com o Fortaleza em jogos do Campeonato Brasileiro, a julgar pela retrospectiva entre as equipes. Vale lembrar também que o Coxa já eliminou o Leão da Copa do Brasil de 2015. Ao todo, são 14 jogos ao longo da história, com quatro vitórias tricolores, quatro empates e seis derrotas. A equipe cearense marcou 18 vezes e sofreu 20 gols.

No entanto, o último confronto resultou em vitória tricolor na Arena Castelão. Em partida válida pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, disputada no dia 4 de agosto, o Leão bateu o Coxa por 2 a 1, com gols de Tinga e Marcinho. Romércio descontou para os visitantes. O confronto mais épico ficou então guardado para a Copa do Brasil.

A partida de ida, em solo cearense, acabou em vitória por 2 a 1 para o Leão, com gols de Wanderson e Adalberto, que inclusive está no elenco atual. Na partida de volta, em maio de 2015, o placar se repetiu, mas para o lado do Coxa: Ruy e Raphael Lucas fizeram para os paranaenses, enquanto Daniel Sobralense diminiu. A decisão foi para as cobranças de penalidades máximas, onde o Tricolor foi eliminado após um 11 a 10. O goleiro Deola perdeu o pênalti que eliminou o Fortaleza.

Retrospecto

Fortaleza 3x2 Coritiba (Série A 1973)

Coritiba 0x0 Fortaleza (Série A 1974)

Fortaleza 1x1 Coritiba (Série A 1984)

Coritiba 2x1 Fortaleza (Série A 1984)

Fortaleza 1x3 Coritiba (Copa do Brasil 1999)

Coritiba 1x1 Fortaleza (Série A 2003)

Fortaleza 2x2 Coritiba (Série A 2003)

Fortaleza 0x1 Coritiba (Série A 2005)

Coritiba 2x0 Fortaleza (Série A 2005)

Coritiba 1x0 Fortaleza (Série B 2007)

Fortaleza 4x1 Coritiba (Série B 2007)

Fortaleza 2x1 Coritiba (Copa do Brasil 2015)

Coritiba 2x1 Fortaleza (Copa do Brasil 2015)

Fortaleza 2x1 Coritiba (Série B 2018)