Fortaleza avança na Copinha após golear Sertãozinho

O Fortaleza obteve a segunda vitória e avançou na Copa São Paulo de Futebol Júnior, neste domingo (6). O Leão aplicou uma goleada de 4 a 0 sobre o Sertãozinho e se manteve em segundo lugar no Grupo 19.

A equipe de juniores do Pici enfrentou o Sertãozinho no Estádio Ítalo Mário Limongi. Gustavo Coutinho, duas vezes; Romarinho; e Iago, marcaram os gols do Tricolor.



A equipe do Pici volta a campo na quarta-feira (9), contra o Primavera-SP, às 15h (horário de Fortaleza), em Indaiatuba. A partida entre líder e vice-líder do Grupo 19 servirá para definir a ordem de avanço à segunda fase da competição.