Fortaleza aperfeiçoa treino físico em academia de shopping

A terça-feira (22) de pré-temporada do Fortaleza foi dividida em dois períodos, sendo que no CT Ribamar Bezerra, os jogadores participaram de treino com bola pela manhã e no período da tarde, foram levados para a Academia R2, em um shopping da cidade. A ideia era realizar um trabalho de força com os jogadores, em equipamentos mais modernos do que a academia do clube, situada no próprio CT. O espaço para essa atividade no Alcides Santos ainda passa por reformas.

Os jogadores participaram não apenas das atividades normais nas máquinas, mas também participaram de uma sessão de hidroginástica, orientados pelos instrutores da própria academia.

O preparador físico do Leão, Danilo Augusto, explicou o porquê da ida dos jogadores a uma academia: "Realmente, a condição oferecida aqui nessa academia é superior a que temos no nosso CT. Há aqui, equipamentos de última geração, de alta tecnologia, que possibilitam que o atleta desempenhe mais ainda o trabalho de força. Apenas por treinarem em aparelhos como esses, o atleta se sente mais prestigiado, mais motivado e com isso, a qualidade do trabalho de força, que é importantíssimo nesse início da temporada, é feito com mais precisão. A importância é extrema de estar aqui", disse Danilo.

Os atletas do Leão fizeram também um trabalho de hidroginástica em piscina aquecida, sob orientação dos professores do estabelecimento. "Nós temos uma boa piscina no CT, que a gente utiliza quase que diariamente, mas a atividade desenvolvida aqui na academia, com esses profissionais, ajuda a dar um relaxamento e os tira do ambiente do dia a dia. Mas, não é só isso, os equipamentos aqui trazem um grande benefício para os atletas.

"Antes de mais nada, temos uma quebra de alguns paradigmas, de rotina, tirando os atletas do espaço do clube. Não é apenas lá que eles podem treinar. Quando você coloca os jogadores em contato com máquinas de última geração, isso é imprescindível essa parceria do Fortaleza e é importante para que a gente possa trazer periodicamente os jogadores. É um ambiente diferente, mais arejado. A gente percebeu a alegria deles na hidroginástica, interagindo com crianças. Então, eles treinam sem perceber", reforçou o fisiologista Edson Palomares.