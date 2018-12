Fortaleza anuncia volante Paulo Roberto, ex-Corinthians

O Fortaleza anunciou, nesta terça-feira (18), o mais novo jogador do clube para o ano de 2019. O volante Paulo Roberto, de 31 anos, pertence ao Corinthians e chega no Pici com contrato de empréstimo até o final da próxima temporada.

Com muitas saídas no setor defensivo, o Tricolor confirmou a chegada do volante que chega para disputar o Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série A do Campeonato Brasileiro.

Na equipe paulista, o jogador disputou apenas nove partidas nesta temporada. Além do clube de São Paulo, o atleta também tem passagens por Ponte Preta/SP, Figueirense/SC, Bahia e Sport/PE.