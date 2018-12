Fortaleza anuncia goleiro Felipe Alves, campeão da sul-americana com o Athletico/PR

O Fortaleza anunciou mais um reforço nesta terça-feira (19). Trata-se do goleiro Felipe Alves, que integrava o elenco campeão sul-americano do Athletico/PR. Com 30 anos, o atleta esteve em campo nove vezes nesta temporada e acumula passagens por clubes paulista, como Oeste e Osasco Audax.

A diretoria tricolor declarou que o contrato com o atleta foi acertado até o final de 2019. No elenco, o arqueiro vai disputar posição com Marcelo Boeck e Max Wallef, ambos com vínculo até 2020 no Pici. A contratação é a terceira do Leão para a Série A da próxima temporada, que já acertou com volante Paulo Roberto, ex-Corinthians, e o lateral-esquerdo Carlinhos, que veio do América/MG. Confira a ficha do atleta:

Nome: Felipe Alves Raymundo

Idade: 30 anos

Naturalidade: São Paulo (SP)

Habilidade: Canhoto

Posição: Goleiro

Altura: 1,87m

Peso: 83 kg

Clubes: Athletico Paranaense, Osasco Audax e Oeste.