Fortaleza anuncia contratação do lateral Diego Ferreira

O Fortaleza anunciou, na tarde desta sexta-feira (21), o jogador Diego Ferreira. O lateral-direito vem por empréstimo do Tombense/MG para a temporada de 2019. A contratação do atleta foi confirmada através das redes sociais do clube.

Fortaleza acerta contratação de lateral-direito Diego Ferreira. Atleta pertence ao Athletico Paranaense, onde fora campeão sul-americano. Ele chega por empréstimo.#fechadocomoleao pic.twitter.com/dct8UkBDtu — Fortaleza Esporte Clube ⭐️ (@FortalezaEC) 21 de dezembro de 2018

Correção: o atleta estava no Athletico Paranaense, mas pertence ao Tombense. — Fortaleza Esporte Clube ⭐️ (@FortalezaEC) 21 de dezembro de 2018

Campeão da Série B do Brasileirão deste ano, o Tricolor do Pici anunciou o atleta de 22 anos que se sagrou campeão da Sul-Americana com o time de Curitiba.

Pelo time principal, Diego disputou 18 partidas, sendo nove pelo Campeonato Paranaense e nove pela Série A do Brasileiro, além de dois jogos no Campeonato Brasileiro de Aspirantes para atletas com idade de até 23 anos.

O atleta tam passagens por clubes como Botafogo/RJ, onde foi revelado em 2015, e Chiapas, do México.

No Leão, Diego Ferreira irá disputar o Campeonato Cearense, Copa do Brasil, Série A e Copa do Nordeste.