Fortaleza anuncia atacante Matheus Alessandro, ex-Flu

Na tarde desta segunda-feira (7), o Fortaleza anunciou o atacante Matheus Alessandro, ex-Fluminense. Matheus é o décimo reforço do Tricolor para 2019. O atleta de 22 anos chega no Pici por empréstimo de um ano e se junta a Edinho, Pedro Jr., Ederson e Romarinho para o ataque do Leão.

O anúncio foi feito nas redes sociais do clube em um vídeo com alguns lances dele em campo. Matheus Alessandro atuou em 36 partidas na temporada em 2018, sendo uma das peças fundamentais na parte onfesiva de Abel Braga, técnico do Fluminense naquele período. Por outro lado, o jogador que tem características de atuação pelos lados do campo, não marcou nenhum gol na temporada que passou. Ele é cria da base de xerém, como carinhosamente é chamado as categorias de base do Flu.

Meninos e meninas vestem azul, vermelho e branco. O Matheus Alessandro também. Seja muito Bem-vindo, Matheus. ✍🏼 #fechadocomoleão pic.twitter.com/uc1v1CESuV — Fortaleza Esporte Clube ⭐️ (@FortalezaEC) 7 de janeiro de 2019

O equipe do técnico Rogério Ceni estreia na temporada no próximo dia 15, pela Copa do Nordesde. Fortaleza também disputará Campeonato Cearense, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro Série A este ano.