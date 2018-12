Fórmula 1 cogita prova em Londres, mas sem tirar Silverstone do calendário

A cúpula da Fórmula 1 estuda a possibilidade de realizar um Grande Prêmio nas ruas de Londres. Em declarações publicadas pelo jornal Evening Standard, o diretor esportivo da categoria, Ross Brawn, afirmou que uma prova no centro histórico da capital inglesa seria impossível, mas não descartou a utilização de ruas de regiões mais periféricas.

"Acho que, pelo fato de a Fórmula 1 ser uma atividade de no mínimo uma semana (em cada palco de corrida), a ruptura que isso provocaria no centro de Londres seria inaceitável. Não acho que os londrinos precisarão se preocupar conosco tomando o centro de Londres por uma semana", disse.

Com 21 corridas marcadas para a temporada 2019, o calendário da Fórmula 1 sofre atualmente com o excesso de provas - e o número pode aumentar em 2020, quando o Vietnã receberá uma prova. Desta forma, um GP em Londres poderia tirar Silverstone do calendário. O tradicional traçado inglês ainda não tem contrato assinado.

Brawn, porém, não cogita essa possibilidade. "Nós gostaríamos de ver Londres complementar Silverstone, não substituir. Poderíamos ver maneiras de funcionar as duas coisas", assegurou.