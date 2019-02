Fora de casa, Fortaleza é derrotado pelo Botafogo/PB e perde a liderança do grupo A

Em disputa válida pela 3ª rodada da Copa do Nordeste, o Fortaleza perdeu por 1 a 0 Botafogo/PB, no estádio Almeidão, em João Pessoa, na tarde deste sábado (2). Paulo Renê marcou o gol da vitória paraibana.

O jogo

Em primeiro tempo com muitas faltas e erros de passes, as grandes chances da primeira etapa pararam nas mãos dos goleiros. Aos 16 minutos, Júnior Santos, livre de marcação, cabeceou para o gol e obrigou o goleiro Saulo fazer grande defesa. Aos 23, foi a vez de Boeck salvar o Tricolor. Em cobrança de escanteio, Nando, de cabeça, quase abriu para os donos da casa, mas o goleiro do Leão estava lá para impedir o gol do Belo.

De volta para o segundo tempo, apesar de algumas investidas do Leão, principalmente com Júnior Santos, os donos da casa tiveram as melhores chances.

A partida que parecia que não iria sair do 0 a 0 foi resolvida aos 45 minutos da segunda etapa. Fábio Alves cobrou falta na direção do gol e o goleiro Marcelo Boeck deu rebote para a área. Rogério, bem posicionado, tocou para Paulo Renê. Livre e em posição normal, o camisa 30 do Belo só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes e dar a vitória ao clube da Paraíba.

Com o resultado o Fortaleza ficou com quatro pontos caindo para a segunda posição e sendo ultrapassado por Salgueiro, atual líder do grupo A com cinco pontos.

O Fortaleza volta à campo na quarta-feira (6), às 20h, para encarar o Barbalha, na Arena Castelão, pela primeira rodada do Campeonato Cearense e estreia do Leão na competição.