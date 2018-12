Fluminense oficializa saída do zagueiro Gum: 'Nosso grande capitão'

O zagueiro Gum não permanecerá no Fluminense na próxima temporada. O clube carioca oficializou a saída do jogador em publicações no seu site oficial e redes sociais, agradecendo a dedicação do defensor ao time, com quem tinha contrato apenas até o fim de 2018.

"Foram nove anos de dedicação, lutas e conquistas. Um símbolo do Time de Guerreiros e nosso grande capitão Tricolor. Obrigado, Gum", publicou o Fluminense em seu perfil no Twitter, confirmando o fim da passagem do zagueiro pelo clube das Laranjeiras, que não conseguiu chegar a um acordo para renovar o seu contrato por causa da falta de um entendimento envolvendo o tempo de vínculo que seria firmado.

Gum, de 32 anos, é o oitavo jogador que mais vezes atuou na história do Fluminense, com 414 partidas disputadas desde 2009, quando chegou ao clube. E, nesse período, conquistou dois títulos do Campeonato Brasileiro (2010 e 2012), uma Primeira Liga (2016), um Campeonato Estadual (2012), duas Taças Guanabara (2012 e 2017) e uma Taça Rio (2018).

O futuro de Gum ainda não está definido. Mas com o indicativo de que seu contrato com o Fluminense não seria renovado, surgiram informações nos últimos dias de que o zagueiro desperta o interesse do CSA, que conseguiu o acesso à elite do futebol nacional nesta temporada. "O Fluminense agradece Gum pelo profissionalismo, dedicação e garra com que defendeu o clube, e deseja sucesso nas próximas jornadas", afirmou o clube em nota publicada no seu site oficial.