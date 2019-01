Floresta X Ceará é transferido para o Castelão

A partida entre Floresta e Ceará no domingo, 3, às 16 horas pela 1ª rodada da 2ª Fase do Campeonato Cearense foi transferida para o Castelão.

Na tabela original da 2ª Fase divulgada pela Federação Cearense de Futebol (FCF) nesta quinta-feira pela manhã, o duelo estava marcado para o Domingão, em Horizonte.

O Floresta anunciou via twitter a mudança e que o sócio-torcedor do Ceará pagará meia. O clube da Vila Manoel Sátiro divulgará em breve as informações dos preços e pontos de venda de ingressos.

Após acordo entre as diretorias, o Alvinegro vai arcar com as despesas da partida. O jogo será transmitido ao vivo pela TV Verdes Mares.