Floresta vence Fortaleza e se sagra campeão da Copa Seromo Sub-20

Encerrando o ciclo de torneios das categorias de base, o Floresta bateu o Fortaleza por 2 a 1, de virada, e se sagrou campeão da Copa Seromo Sub-20, nesta segunda-feira (17). O título na Arena Castelão coroa a campanha do Verdão, que terminou a competição de forma invicta.

Além da taça, o time da Vila Manoel Sátiro também ficou com as premiações individuais de melhor goleiro, conquistada por Ytalo, e de artilheiro, com os seis gols de Guilherme. No entanto, o caminho não foi fácil para o clube.

A entrega da chuteira de ouro foi realizada pelo artilheiro cearense Jardel, ídolo do Ferroviário Wilson Medeiros/Floresta

Logo após as quartas, quando avançou em disputa de pênaltis contra o Tiradentes, a equipe precisou mudar de comando por conta de problemas de saúde do técnico Jorge Veras. Quem assumiu de forma interina o posto foi Mozart Gomes Neto, do Sub-17.

Trunfo

Atuando em disputas profissionais apenas no ano de 2015, o Floresta tem a formação de atletas como principal filosofia do clube. Sendo assim, todas as categorias do time são treinadas com o mesmo padrão de jogo e rotina de treinamentos.

A prática tem o objetivo de facilitar a adaptação dos jogadores e vem sendo desempenhada também por grandes times europeus como Barcelona e Bayern de Munique. Seguindo o planejamento da próxima temporada, o clube se reapresenta em janeiro de 2019, novamente sob o comando de Jorge Veras.