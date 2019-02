Floresta surpreende o Ferroviário e vence no Estádio Domingão

O Floresta venceu o Ferroviário por 2x1, na noite desta terça-feira (12), no Estádio Domingão, pela segunda fase do Campeonato Cearense. Pela boa partida que fez contra o Corinthians, pela Copa do Brasil, quando empatou, mas foi eliminado da competição, esperava-se mais do time coral, que não conseguiu produzir quase de nada de positivo. Os corais voltam a campo no próximo sábado (16), contra o Barbalha, na Arena Castelão, enquanto que o Floresta joga no próximo dia 20, contra o Horizonte, no estádio Domingão, em Horizonte.

O Floresta surpreendeu o Ferroviário no primeiro tempo da partida, realizada no Estádio Domingão, em Horizonte. Com um futebol de marcação alta e buscando avançar em bloco, quando tinha a bola dominada, o time da Vila Manoel Sátiro foi feliz nos primeiros 45 minutos.

A equipe treinada pelo técnico Paulinho Kobayashi marcou o Ferrão em cima e foi rápida nos contra-ataques, tanto que é abriu o placar logo aos 10 minutos. Houve um cruzamento da esquerda para a área. O centroavante Tavares deu um toque de calcanhar e Renê vinha na corrida e encheu o pé, marcando 1x0.

O Ferroviário foi em busca do empate e conseguiu aos 16 minutos. Surgiu um cruzamento do setor direito, Klenisson ajeitou no peito para Gleidson, que dominou, chutou rasteiro e empatou a partida para o Ferrão.

A alegria coral durou pouco tempo, pois o Floresta voltava a incomodar. Aos 24 minutos, o lateral-esquerdo Zé Carlos, que não enfrentou resistência no apoio ao ataque, cruzou para a área, a bola bateu no pé de Tavares, e voltou à meia altura. Erison estava de frente e cabeceou, marcando 2x1 Floresta.