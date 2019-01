Flamengo oficializa Bruno Henrique e joga pressão por anúncio de Everson no Santos

Uma novela que pode conduzir ao fim de outra novela. Assim pode ser interpretado o anúncio do atacante Bruno Henrique no Flamengo, que aconteceu no início da tarde desta quarta-feira (23).

O atleta sai do Santos pela bagatela de R$ 23 milhões, irrigando o caixa do Santos, que agora não tem mais qualquer justificativa para não executar o pagamento do valor acordado pela compra de Everson, do Ceará.



Everson já não treina com o elenco do Ceará desde a última semana. Situação incomoda torcida, clube e jogador. Foto: Arquivo/Diário do Nordeste

Vovô e Peixe entraram em acordo no pagamento de multa de R$ 4 milhões por 80% do passe do atleta. Deste valor, R$ 3 milhões serão pagos diretamente pelo clube santista. O restante do valor será dividido em outras tratativas, que envolvem o empresário do atleta e o Paraná Clube.

Cresce a expectativa para anúncio de Everson ainda nesta quarta-feira (23). O presidente Robinson de Castro já deixou claro que só declara a transação concluída quando os valores caírem na conta bancária do Ceará Sporting Club.

Everson já fez exames na Baixada Santista ontem, quando viajou de Fortaleza para São Paulo. No entanto, não foi divulgado se houve aprovação ou desaprovação da avaliação médica.