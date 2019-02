Flamengo divulga boletim sobre cearenses Cauan Emanuel e Francisco Dyogo

O Flamengo atualizou a situação dos atletas cearenses Cauan Emanuel e Francisco Dyogo. Além deles, Jhonata Ventura, que também foi ferido na tragédia no Ninho do Urubu, que deixou 10 vítimas fatais. Os cearenses estão internados no Hospital Vitória e se encontram em situação estável. O estado de Jhonata é considerado grave.

Confira a nota:

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que os atletas Cauan Emanuel e Francisco Dyogo estão em situação estável no Hospital Vitória, ambos acordados e conscientes. Os meninos apresentam algumas lesões de via aérea por inalação de fumaça e escoriações pelo corpo e seguem em observação, ficando internados na UTI de hoje para amanhã, sábado (9). O chefe do Departamento Médico do Flamengo, Dr. Márcio Tannure, e o clínico cardiologista do Vitória, responsável pela internação dos atletas, Dr. Fernando Bassan, acompanham a evolução do quadro.

Já o atleta Jhonata Ventura está internado no hospital municipal Pedro II, em estado grave. Ele foi atingido na face, membros superiores e mãos, e tem queimaduras em 30% do corpo. Os médicos do Flamengo, Drs. Luiz Baldi e Gustavo Caldeira, acompanham a situação de Jhonata, que está sob os cuidados da equipe especializada do Centro de Tratamentos de Queimados".