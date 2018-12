Flamengo anuncia Rodrigo Caio como primeira contratação para 2019

O Flamengo/RJ anunciou a contratação do zagueiro Rodrigo Caio, que estava no São Paulo/SP. O atleta chega e assina com o rubro-negro até 2023. O São Paulo permanece com 45% dos direitos federativos do jogador.

Rodrigo Caio chega como primeiro reforço anunciado pelo Flamengo para a temporada de 2019. O zagueiro estava "encostado" no São Paulo após má fase técnica e período de lesão. Em 2018, o zagueiro jogou 23 partidas e marcou 2 gols.

O atleta de 25 anos se junta a Juan, Rhodolfo, Léo Duarte e Thuler na zaga do Flamengo.