Filho de Michael Schumacher entra para a academia de jovens pilotos da Ferrari

O piloto alemão Mick Schumacher, filho do heptacampeão de Fórmula 1 Michael Schumacher, foi anunciado oficialmente neste sábado (19) pela Ferrari como novo membro da academia da equipe italiana para jovens.

Atual campeão da Fórmula 3 Europeia, Mick Schumacher correrá na Fórmula 2 a próxima temporada. O piloto completará 20 anos em março deste ano.

Diretor de equipe da Ferrari, Mattia Binotto comentou o acerto: "Para alguém como eu que o conheceu desde o nascimento, não há dúvida de que receber Mick na Ferrari tem um significado emocional especial, mas o escolhemos por seu talento e qualidades humanas e profissionais que já o distinguem apesar de sua pouca idade", disse.

Já Mick Schumacher disse que o acerto com a Ferrari o ajuda a colocar no rumo de seu principal objetivo, que é a Fórmula 1. Seu pai Michael conquistou cinco dos seus sete títulos mundiais pela escuderia. "Estou muito feliz que a Ferrari tenha entrado em uma parceria comigo e meu futuro próximo no automobilismo será em vermelho, fazendo parte da Academia de Pilotos da Ferrari e também da Família Ferrari da Scuderia. Mais uma vez, este é mais um passo em frente na direção certa, e eu só posso me beneficiar da imensa quantidade de conhecimento que existe lá. Tenha certeza que farei tudo para extrair o que me ajudar a alcançar o meu sonho, correndo na Fórmula 1", disse Mick.

Desde que deixou o kart e estreou em monopostos, em 2015, Mick Schumacher tem conquistado bons resultados. Em 2016, disputou as divisões italiana e alemã da Fórmula 4, sendo vice-campeão em ambas. Em 2018, faturou o título da Fórmula 3 europeia. Em 2019, o jovem alemão disputará a Fórmula 2.

Além da adição de Mick Schumacher, a escuderia manteve em sua academia de pilotos Giuliano Alesi, Callum Illot, Marcus Armstrong, Robert Schwartzman e os brasileiros Enzo Fittipaldi e Gianluca Petecof.

O programa da Ferrari visa o desenvolvimento de jovens pilotos na principais categorias de acesso à Fórmula 1.