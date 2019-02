Figo rasga elogios a Vinicius Junior: 'É um jogador talentoso e fantástico'

Vinicius Junior chegou ao Real Madrid nesta temporada europeia, mas já está encantando até mesmo quem já esteve no topo do futebol mundial. O português Luís Figo, vencedor da Bola de Ouro de 2000 e eleito o melhor do mundo em 2001, deixou claro sua admiração pelo brasileiro. Os italianos Fábio Capello e Alessandro Del Piero também aprovam as atuações do ex-jogador do Flamengo.

Durante uma série de entrevistas coletivas que antecedem a entrega do prêmio Laureus, o "Oscar do Esporte", Figo comentou o que tem achado do brasileiro. "Ele é realmente um jogador talentoso, jovem e um jogador de decisão fantástico. Conta com grande habilidade e é um atleta rápido", disse o português, quando questionado pelo Estado. E ele ainda acredita que o atacante tem muito a evoluir. "Claro que ele precisa continuar a trabalhar e aumentar sua capacidade, mas já está fazendo muita coisa", completou.

Vinicius Junior foi assunto também durante as entrevistas de Capello e Del Piero. O ex-jogador da Juventus, seleção italiana, entre outros, destacou a juventude do ex-flamenguista para reforçar sua qualidade. "O que falar do Vinicius? Ele tem muito potencial. Esse menino tem qualidade de sobra, muita qualidade e é maravilhoso vê-lo jogar", comentou.

O ex-técnico Fábio Capello, que aposentou no ano passado, fez um alerta para o jovem atacante, que a cada dia ganha mais espaço no Real Madrid. "Quando eu estive no Brasil há mais ou menos três anos, me falaram de um novo talento do País. Parece que ele é isso mesmo, né? Jogador muito rápido, joga muito bem e tem talento. Falta apenas fazer um pouco mais de gol, mas é claro, ele pode começar a fazer. É o que esperamos", analisou.