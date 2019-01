Ferroviário vende seu mando de campo no jogo contra o Corinthians

O Ferroviário aceitou vender o seu mando de campo da Copa do Brasil de 2019, na qual jogará contra o Corinthians. Inicialmente marcado para a Arena Castelão, dia 7, às 21 horas, o jogo acontecerá agora bem distante do torcedor coral, no Estádio do Café, em Londrina/PR. Nesse confronto, o Timão jogará pelo empate para avançar de fase.

O torcedor coral, que viu seu time se classificar para a quarta fase da competição em 2018, eliminando clubes tradicionais como Sport e Vila Nova/GO, gostaria de presenciar esse grande jogo de sua equipe contra o Corinthians, entrentanto ficarão só na frustração, porque o mando de campo foi negociado com uma empresa de eventos esportivos e que cuida da carreira de atletas.

O vice-presidente do Ferroviário, Newton Filho, falou sobre o assunto com a reportagem na noite desta sexta-feira: "Nós finalizamos as negociações positivamente para a troca do mando de campo. Estamos aguardando agora que a empresa faça o depósito do valor correspondido ao que foi acordado", disse Newton Filho.

O dirigente disse que ouviu, da própria torcida, manifestações contra e muito mais a favor da decisão que foi tomada. "Os que recebemos foram mais de apoio à nossa decisão, confiando nos propósitos da atual diretoria. Nós temos que olhar para estabilidade financeira do clube e também para o nosso foco principal no ano que é a Série C do Campeonato Brasileiro. Nessa competição, queremos o acesso para a Série B ou que possamos permanecer, por conta do calendário. Por isso, a maioria da torcida nos entendeu e fez manifestaçõe de apoio", disse Newton Filho.