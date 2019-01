Ferroviário pode mandar em Londrina duelo com Corinthians

Uma das partidas mais aguardadas no ano para a torcida coral é o duelo entre Ferroviário e Corinthians, no dia 7 de fevereiro pela 1ª Fase da Copa do Brasil, marcada para o Castelão. Mas a partida, considerada de grande apelo de público, pode não acontecer no Estado do Ceará. Isso porque, o Ferroviário recebeu uma proposta, de uma empresa paranaense, de disputar a partida em Londrina, no estádio do Café. O interior paranaense é um antigo reduto de corintianos e garantia de grande publico, tem capacidade para 30.000 pessoas.

Em contato com o Diário do Nordeste, o vice-presidente do clube coral, Newton Filho, admitiu que a proposta foi feita e o clube tomará uma decisão nos próximos dias.

"A proposta é interessante financeiramente para o Ferroviário e vamos tomá-la nos proximos dias. Estamos analisando".

Indagado sobre a decisão não ter bem recebida pela torcida coral em todo Estado, Newton acredita que o torcedor entenderá que o clube precisa de receitas.

"O torcedor coral sabe que o Ferroviário vive um ano com grandes competições e a Série C é nossa prioridade. E para disputá-la precisamos de receitas e investimentos. Por isso acredito que o torcedor coral entenderá caso o clube jogue fora do Estado pela Copa do Brasil".

Assim, além do valor oferecido pela empresa paranaense - não divulgado - o clube Ferroviário ainda teria direito a parte da renda da partida. Pelo regulamento da Copa do Brasil, 60% da renda vai para o time classificado e 40% para o eliminado.