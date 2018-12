Ferroviário perde para o Potiguar de Mossoró/RN no último jogo da temporada

Para fechar o ano com chave de ouro, o Ferroviário realizou um amistoso neste domingo (30), dentro de casa, mas o resultado não foi o esperado. O Tubarão da Barra perdeu por 2 a 1 para o Potiguar de Mossoró/RN no estádio Elzir Cabral. O gol do Ferrão foi marcado pelo centroavante Edson Cariús, enquanto os visitantes balançaram as redes com Val e Jeferson.

O plantel que que iniciou a partida foi marcado por: Gleibson; Lucas Mendes, Afonso, André Lima e Jean; Leanderson, Mazinho e Janeudo; Klenisson, Siloé e Edson Cariús. Na segunda etapa, o técnico Marcelo Vilar realizou algumas alterações, tendo em vista que a equipe realizou oito contratações para 2019, quando disputa o Campeonato Cearense, Copa do Brasil, Fares Lopes e Série C.

O time comandado pelo técnico Marcelo Vilar agora volta a se reapresentar na terça-feira (1º), com foco na estreia do Estadual diante do Atlético Cearense (ex-Uniclinic). A partida acontece sábado (5), às 16h, no Presidente Vargas (PV).