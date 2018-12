Ferroviário homenageia personalidades do futebol cearenses durante Troféu Tubarão de Ouro

O Ferroviário Atlético Clube fechou a temporada de 2018 com uma grande festa, nessa quarta-feira (12), durante a 2ª edição do Troféu Tubarão de Ouro. Em cerimônia realizada no Ideal Clube, a equipe coral prestou homenagens a personagens que marcaram a campanha coral e o futebol cearense, além de apresentar os reforços para o próximo ano e o novo uniforme.

Como que em um grande túnel do tempo, a programação contou com uma retrospectiva das partidas do Ferrão, desde o Campeonato Cearense, passando pela arrancada histórica na Copa do Brasil até culminar com a conquista das taças de campeão da Fares Lopes e Série D do Campeonato Brasileiro. Os torcedores presentes puderam bater foto com os troféus e receberam as imagens reveladas ao término da celebração.

O evento foi então encerrado com uma grande show protagonizado pelo cantor Lucas Eduardo e a dupla Luis Marcelo & Gabriel. Confira os premiados:

Membros do clube: Vicente Junior, Rufino Neto, Cássio Cacau, José Rêgo, Chateaubriand Arrais, Valdemar Caracas (in memoriam) e Roni Tutuba (in memoriam).

Colaboradores: Euler Barbosa, Mauro Carmélio, Ésio Feitosa e Kilmer de Campos.