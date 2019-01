Ferroviário goleia Guarani em Juazeiro e se reabilita no Estadual

Com uma atuação segura, o Ferroviário goleou o Guarani de Juazeiro fora de casa por 4 a 0, no Romeirão, se reabilitando de duas derrotas na 1ª Fase do Campeonato Cearense. O Tubarão da Barra entrou em campo pressionado, mas deu a resposta que a torcida coral tanto esperava. Com o resultado, o Ferrão somou seus primeiros 3 pontos no certame, saindo da última colocação para o 4º lugar, portanto, já dentro do G6, zona de classificação para a 2ª Fase.

O time coral volta a jogar pelo Estadual já no dia 16, quando recebe o Iguatu no Presidente Vargas, às 21h30. Já o Guarani de Juazeiro, que perdeu seu segundo jogo e continua sem pontuar, joga no mesmo dia, recebendo o Horizonte às 20 horas, no Romeirão.

A vitória do Ferroviário foi construída com tranquilidade, embora no início de jogo a equipe tenha tomado alguns sustos, como em chute de Tiago aos 8 minutos que passou rente à trave. Mas depois disso só deu Ferrão: aos 13 minutos, Edson Cariús marcou um golaço em cobrança de falta. Ele arriscou de longe, a bola passou pela barreira e entrou no canto direito de Diego Martins: 1x0.

Com a vantagem, o time coral passou a controlar a partida, tocando melhor a bola de esperando o melhor momento para atacar. E a chance apareceu aos 20 minutos, não desperdiçada: Após boa tabela no ataque coral, Edson Cariús serviu Enercino, que bateu colocado para ampliar: 2 a 0 para o Ferrão.

Com o time da casa desnorteado pelos dois gols sofridos, o Ferroviário chegou ao ataque mais uma vez aos 22 minutos, e quase fez o terceiro com Edson Cariús chutando em cima de Diego Martins após passe de Janeudo.

O Guarani só voltou a assustar aos 35 minutos, em chute de fora da área de Esaú, acertando o travessão.

Foi quando nos minutos finais do 1º tempo, Leanderson fez jogada individual e sofreu penalti de Paulista. Edson Cariús bateu e fez o terceiro coral.

A confortável vantagem coral construída no 1º tempo fez com que o Tubarão da Barra voltasse para a etapa final mais precavido. Assim, o Leão do Mercado passou a criar uma chance atrás da outra, com o goleiro Gleibson trabalhando bastante até os 15 minutos, em defesas em chutes de Tiago, Jô e Paulista.

Depois de segurar a pressão do time da casa, o Ferroviário matou o jogo aos 25 minutos. Após saida errada da defesa do Guarani, Klenisson deu passe para Enercino fazer o quarto gol coral e sacramentar a reabilitação do time de Marcelo Vilar.



Ficha Técnica:

Guarani de Juazeiro 0

Diego Martins; Braz, Samuel, Foguinho (Bruno Everton) e Edson; Peter, Isau, Da Silva, Tiago, Paulista e Jô (Arame)

Ferroviário 4

Gleibson; Lucas Mendes, Da Silva, André Lima, Fernandes; Mazinho, Leanderson (Gleidson), Janeudo e Enercino (Jean); Klenisson (Emerson Catarina) e Edson Cariús.

Gols: Enercino (2), Edson Cariús (2)

Cartões Amarelos: Arame (Guarani); Da Silva e Emerson Catarina (Ferroviário)

Cartão Vermelho: Kleitinho (do banco de reservas.