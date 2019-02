Ferroviário estreia na Série C contra o Botafogo/PB, fora de casa

A CBF - Confederação Brasileira de Futebol - divulgou na tarde desta terça-feira (19), a tabela básica da Série C do Campeonato Brasileiro, com as datas, faltando, entretanto, serem definidos os horários. O Ferroviário está no grupo A, onde estão apenas os clubes nordestinos. São eles: Ferroviário, ABC/RN, Náutico/PE, Imperatriz/MA, Globo/RN, Santa Cruz/PE, Treze/PB, Botafogo/PB, Confiança/SE e Sampaio Corrêa/MA.



O Campeonato Brasileiro da Série C terá início no dia 27 de Abril e a sequência inicial dos jogos do Ferrão é a seguinte: Dia 27/04 - Botafogo/PB x Ferroviário; Dia 4/05 - Ferroviário x Santa Cruz/PE; Dia 11/05 - Náutico/PE x Ferroviário; Dia 18/05 - Ferroviário x Globo/RN. O regulamento será o mesmo da Série C de 2018, com fase de grupo, seguida de mata-mata.



Não houve informação sobre algum patrocínio para a competição e a questão do televisionamento também não ficou definida. Na reunião, o Ferroviário foi representado pelo seu vice-presidente, Newton Filho. "A reunião foi boa. Conseguimos ver ponto a ponto do regulamento. A questão dos grupos foi confirmada, ficamos no grupo do Nordeste. Sabíamos que seria uma competição difícil, uma das mais fortes dos últimos anos, por contar com os clubes tradicionais da região. Será difícil, mas o Ferroviário está preparado, seguindo no rumo certo, quem sabe de um acesso", disse o vice Newton Filho, direto do Rio de Janeiro.