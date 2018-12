Ferroviário empresta meia Esquerdinha para o futebol mexicano

O Ferroviário anunciou, nesta sexta-feira (28), o empréstimo do meia Esquerdinha para o Alebrijes de Oaxaca, do México. Com contrato no Tubarão da Barra até o final de 2019, o jogador de 28 anos regressa do clube mexicano em maio para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.

Natural da cidade paraibana de Uiraúna, o atleta foi revelado no Sousa/PB e chegou ao Ferrão apenas na temporada passada, quando foi peça-chave do técnico Marcelo Vilar para a conquista do título nacional da Série D e marcou dois gols em 18 jogos. No currículo, o jogador acumula passagens também por Boa Esporte, Treze/PB, Bragantino, Madureira, Juventude, além de atuar pelo Marítimo-POR e Skenderbeu-ALB, onde venceu o campeonato albanês.

Buscando uma boa campanha no Campeonato Cearense, onde estreia dia 5 de janeiro contra o Atlético Cearense, o Ferroviário já anunciou sete reforços para fortalecer o elenco, assim como a manutenção de contrato com o centroavante Edson Cariús. A partida acontece no Presidente Vargas (PV), às 16h.