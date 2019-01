Ferroviário empresta meia-atacante Valdeci para o Resende/RJ

O Ferroviário anunciou nessa quinta-feira (17), o empréstimo do meia-atacante Valdeci para o Resende/RJ, que irá disputar a 1ª divisão do Campeonato Carioca este ano.

Oriundo das categorias de base do Ferrão, Valdeci vinha sendo destaque nas últimas temporadas, onde fez parte de todos os elencos vitoriosos nas últimas conquistas do Tubarão da Barra.

Recentemente, ele recebeu uma placa em homenagem aos 100 jogos com a camisa coral. Após o período de empréstimo, o jogador retornará para a disputa do Campeonato Brasileiro Série C.