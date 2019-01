Ferroviário divulga lista de relacionados para confronto contra Guarany de Sobral pelo Cearense

De olho no confronto da segunda rodada pelo Campeonato Cearense 2019, o Ferroviário divulgou a lista com 23 jogadores relacionados para enfrentar o Guarany de Sobral, às 21h30, no estádio Junco, em Sobral.

Após ser derrotado por 3 a 2 para o Atlético Cearense na estreia do estadual, o Tubarão da Barra vai em busca da primeira vitória no campeonato diante do Cacique do Vale, que também busca o primeiro êxito após empatar por 1 a 1 com o Horizonte.

De fora da última partida, o lateral-direito Lucas Mendes, o volante Leanderson e o goleiro Remerson se tornam opções para o técnico Marcelo Vilar.

Confira abaixo a lista de relacionados do Ferroviário.

Goleiros: Gleibson e Remerson

Laterais: Gustavo, Lucas Mendes, Jean e Fernandes

Zagueiros: Luís Fernando, Da Silva, André Lima e Afonso

Volantes: Leanderson, Mazinho, Robson Simplício, Erandir e Gleidson

Meias: Janeudo, Enercino, Emerson Catarina e Valdeci

Atacantes: Isaac, Edson Cariús, Klenisson e Siloé