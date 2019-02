Ferroviário divulga lista com 21 relacionados para enfrentar Barbalha

Após finalizar o treino da manhã desta sexta-feira (15), no Estádio Elzir Cabral, o Ferroviário divulgou a lista com os 21 atletas que estão relacionados para enfrentrar o Barbalha, no sábado (16), às 16h, na Arena Castelão, pela 3ª rodada da segunda fase do Campeonato Cearense.

O duelo entre o Ferrão e a Raposa dos Verdes Canaviais será o primeiro jogo da rodada. Enquanto a equipe coral está na terceira posição com três pontos conquistados e pode terminar a rodada na liderança, isso se contar com ajuda de outros resultados, a equipe do Cariri está na sexta posição com apenas um ponto somado em dois jogos e pode até ultrpassar o time do técnico Marcelo Vilar em caso de vitória.

Em fase de transição, Siloé, Fernandes e Leanderson seguem como desfalques da equipe da Barra. Robson Simplício, com incômodo muscular, também não joga. Recém-contratado, o atacante Netinho vai estar a disposição para a partida, segundo o clube. O jogador ainda não teve o nome regularizado junto a CBF.

Confira a lista de relacionados do Ferroviário:

Goleiros: Gleibson e Remerson

Laterais: Gustavo, Jean e Samyr

Zagueiros: André Lima, Da Silva, Luís Fernando e Afonso

Volantes: Mazinho, Leylon e Gleidson

Meias: Enercino, Cairo, Cal Rodrigues, Emerson Catarina e Janeudo

Atacantes: Edson Cariús, Klenisson, Netinho e Isaac Prado