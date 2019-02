Ferroviário desconhece proposta do Avaí e confirma que multa rescisória de Edson Cariús é de R$ 3 mi

O Ferroviário não foi procurado por representantes do Avaí pelo concurso do atacante Edson Cariús, principal destaque da equipe coral e artilheiro do Campeonato Cearense com 8 gols. O time de Santa Catarina, através de seu presidente, confirmou interese no atleta da Barra. O jogador cearense tem uma multa rescisória no valor de R$ 3 milhões.

Em contato com a reportagem, o vice-presidente do Tubarão da Barra, Newton Filho, confirmou a informação. "Desconhece qualquer proposta do Avaí. O atleta também, até sábado, às 18 horas, que foi nosso último contato, não foi contactado. e se fosse, passaria para a diretoria", disse o dirigente coral.

Newton Filho confirmou, ainda, o valor da multa rescisória do atacante, em caso de negociação. "A multa é de R$ 3 milhões", ressaltou o vice-presidente, que ainda reforçou que Edson cariús tem contrato com o Ferroviário até novembro deste ano.

Após conquistar os títulos da Taça Fares Lopes e da Série D do Brasileiro em 2018, além da Taça dos Campeões Cearenses este ano, Edson Cariús ganhou ainda mais destaque no cenário nacional ao fazer dois gols no Corinthians, na última semana, pela Copa do Brasil.