Ferroviário bate Ceará e levanta Taça dos Campeões

O Ferroviário venceu o Ceará por 1x0 na Arena Castelão, na tarde deste domingo (20). O gol único da partida foi marcado pelo zagueiro Da Silva. Com o resultado, o Tubarão da Barra conquistou a Taça dos Campeões de 2019.

O jogo

A partida começou com o Ceará tomando a maior iniciativa de ataque. Com destaque para Matheus Matias e Willie, que criavam oportunidades mais perigosas.

Foi de Matias, inclusive, que veio a melhor chance do Ceará na primeira etapa, quando, de cabeça, acertou o travessão de Gleibson. Em outra oportunidade, João Lucas também finalizou na trave.

O Ceará era melhor, pressionava, marcava com linhas altas, mas foi o Ferroviário que abriu o placar, mesmo sem jogar bem. Aos 42, Da Silva aproveitou cobrança de escanteio e testou firme para o fundo das redes. 1x0 no placar, e o Ferroviário indo para o vestiário na frente.

O segundo tempo inicou como o primeiro: pressão do Ceará, com o Ferroviário segurando o resultado. Os 15 primeiros minutos foram de "blitz" total do alvinegro, mas não surtiu efeito.

Após várias substituições, o volume de jogo dos dois times baixou consideravelmente, o que favoreceu o Ferroviário.

O Ceará acabou a partida com cinco atacantes em campo, todos oriundos da base. A pressão não adiantou e o Ferroviário cumpriu a proposta de cadenciar a partida nos minutos finais.

Assim, o juiz trilou o apito pela última vez confirmando o resultado de 1x0 para o Ferroviário, que tornou-se campeão da Taça dos Campeões Cearenses.

Próximos compromissos

O Ferroviário volta a jogar às 20h da próxima quarta-feira (23), quando sai para enfrentar o Horizonte, pelo Campeonato Cearense. Já o Ceará encara o CRB/AL, em Maceió, no próximo sábado (26), às 18h30.