Ferrão terá 2 jogos fora de casa na sequência do Estadual

Após ter sido derrotado no jogo de estreia no Estadual para o Atlético Cearense, o Ferroviário já está de olho em outros desafios do Campeonato Cearense de 2019, já que é um dos favoritos dessa primeira fase, por conta de ter sido campeão brasileiro da Série D.

Apesar do status altamente positivo, os corais não confirmaram o favoritismo em campo e acabaram perdendo na estreia para o Atlético Cearense, o antigo Uniclinic, por 3 a 2. Agora, o time coral tenta a reabilitação fora de casa, hoje, às 21h30 no Estádio do Junco, contra o Guarany de Sobral.

A partida terá a transmissão da TV Diário, da Rádio Verdes Mares e do Jornal Diário do Nordeste em tempo real.

Os dois Guaranis estão no caminho dos corais nos próximos jogos. O time orientado pelo técnico Marcelo Vilar joga hoje contra o Guarany e no dia 13, às 16 horas, vai a Juazeiro do Norte enfrentar o Guarani. Será uma empreitada arriscada para as pretensões do Ferrão de chegar em primeiro nessa primeira fase.

O técnico Marcelo Vilar contará com a participação de dois jogadores titulares, no caso, o lateral-direito Lucas Mendes e o volante Leanderson, que não tomaram parte no compromisso de estreia.

Executivo

O executivo de futebol do Ferrão, Jurandi Júnior lembrou que na Taça Fares Lopes do ano passado, o Ferrão perdeu partidas, mas terminou na frente dos demais. “Vamos enfrentar o Guarany, que é uma equipe bem montada pelo Anderson Batatais. Depois vamos pegar o outro Guarani e sabemos que a competição é difícil, mas não impossível de ser conquistada por nós”, disse Jurandi Júnior.

Marcelo Vilar deve lançar a campo a seguinte equipe: Gleibson; Lucas Mendes, André Lima, Luís Fernando e Jean; Mazinho, Leanderson, Janeudo e Enercino; Edson Cariús e Siloé. Essa é a provável equipe.

No Guarany, o técnico Anderson Batatais deve manter o time que empatou fora de casa contra o Horizonte, por 1 a 1, no compromisso de estreia. Entretanto, Batatais não confirmou oficialmente. Ainda hoje, Floresta x Guarani/J, às 16 horas no Domingão.