Fernando Sobral revela que faltam detalhes para fechar com o Ceará

O Ceará está próximo de anunciar mais um reforço para a temporada de 2019. Trata-se do volante Fernando Sobral, destaque do Sampaio Corrêa na Série B do Campeonato Brasileiro. O Diário do Nordeste apurou com o próprio jogador que restam apenas detalhes para a assinatura do contrato com o Vovô.

Fruto das categorias de base do Guarany de Sobral, o atleta tem no currículo atuações pelo Horizonte, Icasa, Floresta, Atlético/GO e Fluminense/BA. Com 24 anos, o grande momento da carreira aconteceu no Maranhão, quando participou de 54 jogos nesta temporada, tendo marcado cinco gols com a camisa da Bolívia Querida.

Quem também se destacou no Sampaio e já fechou com o Vovô foi William Oliveira, anunciado como primeiro reforço para a elite do futebol brasileiro. Caso a negociação com Fernando Sobral se confirme, será a 7ª contratação do Alvinegro. O clube já assinou com Charles (ex-Paraná), Cristovam (ex-Paraná), Chico (ex-Pohang Steelers-COR), Matheus Matias (ex-Corinthians) e Vitor Feijão (ex-Criciúma).

Interesse

Colocado na lista de dispensa do Grêmio, o meia despertou interessa ao Vovô, que ofereceu salário maior que o teto do clube Kid Júnior

O presidente alvinegro Robinson de Castro revelou, em entrevista ao Sistema Verdes Mares, que o clube busca a contratação do trio ofensivo formado por: Lima, Felipe “Baixola” e Marinho, todos com passagem pelo Vovô em temporadas passadas.

Vale ressaltar que o Ceará já renovou com 17 atletas remanescentes do elenco que evitou o rebaixamento na Série A sob o comando do técnico Lisca. O clube aguarda ainda a posição da diretoria do Sport sobre uma extensão contratual com o lateral-direito Samuel Xavier.