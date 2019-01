Fernando Sobral é apresentado como alternativa para o meio-campo do Ceará

O Ceará apresentou ontem à noite o meio-campista Fernando Sobral. Ele estava atuando na equipe do Sampaio Corrêa/MA, onde jogou 66 partidas e marcou oito gols. Indagado sobre defender as cores do Alvinegro, o jogador adiantou que é a realização de um sonho:

"Sempre me vi jogando com a camisa do Ceará. É um sonho que estou realizando. Eu pretendo alcançar grandes objetivos aqui dentro ao lado dos meus companheiros. Quero repetir os números que tive em outros clubes ou até ultrapassar. Quero conseguir meu espaço e fazer história como muitos conseguiram".

Polivalente, Fernando Sobral pode atuar em 3 funções no meio-campo, como segundo volante, meia central ou meia pelos lados, ou meio campo ofensivo. Embora faça várias funções em campo, o jogador de 24 anos tem como objetivo principal ajudar o Ceará, independente da posição em que for posto para exercer. "Eu não tenho uma função predileta. Eu já atuei em todas as áreas do meio campo e os números mostram que fiz bons jogos em todas elas. Já joguei como segundo volante, meia central e de ponta também. Eu acredito que onde o professor optar por mim, estarei preparado para ajudar com o meu melhor", afirmou o atleta.

O jogador, que carrega "Sobral" no codinome de jogador, é natural do Rio de Janeiro/RJ, mas ainda criança foi residir em Sobral, construindo sua vida e carreira lá, com passagem destacada no Guarany de Sobral em 2012. Na época, o Ceará já havia demonstrado interesse nele, mas o clube não liberou. "Eu já poderia ter atuado pelo Ceará mas o Guarany não liberou. Eu acredito que tudo tenha a hora certa de acontecer.

Já tendo trabalhado no time titular ontem no time esboçado de Lisca, Fernando elogiu o treinador pela oportunidade de jogar no Ceará.

"Por não ter trabalho com o Lisca, agradeço mais ainda a confiança que ele teve em mim. Ele me viu jogar e pediu minha contratação. Isso não tem preço. O Lisca e o Ceará ganharam um guerreiro, e darei minha vida em campo".