Felipe Jonatan perto de assinar com o Santos

O Santos está próximo de fechar a contratação de mais um jogador do Ceará. Depois de levar o goleiro Everson, agora será a vez do lateral-esquerdo Felipe Jonatan. O negócio deve ser sacramentado nos próximos dias, quando jogador irá até São Paulo para fazer exames e assinar contrato. A informação, publicada pela “Gazeta Esportiva”, foi confirmada pelo Diário do Nordeste.

Felipe Jonatan estava na mira do Santos desde o mês passado, mas o Ceará recusou uma oferta de R$ 3 milhões. Agora, o clube paulista pretende pagar o valor da multa rescisória, de R$ 6 milhões, para contratar o atleta. Felipe tinha contrato com o Vozão até 2022.

Procurada pela reportagem, diretoria do Ceará não atendeu as ligações.

Com a saída de Felipe Jonatan, o Alvinegro deve contratar um lateral-esquerdo para a reserva de João Lucas, que assumirá a posição. Ele será o 6º titular do Vozão a deixar a equipe após a Série A.

Santos

A lateral esquerda é a posição mais carente do elenco do técnico Jorge Sampaoli, que só tem Orinho e com o atacante Copete tem sido utilizado com frequência por ali.

Se for confirmado, Felipe Jonatan será o sexto reforço do Santos na temporada. Antes dele, foram contratados os meias Soteldo e Cueva, o zagueiro Felipe Aguilar, o goleiro Everson e o volante Jean Lucas.