Felipe Jonatan chama atenção em primeiro treino pelo Santos

Oriundo das categorias da base do Ceará, Felipe Jonatan, recém-ido ao Santos, fez seu primeiro treino pelo clube paulista, na última quarta-feira (20), e chamou atenção de todos da comissão técnica, principalmente do técnico Jorge Sampaolli.

Jovem de 21, Felipe fez sua estreia pela equipe principal do Alvinegro de Porangabuçu durante a Série A do ano passado, em vitória do Vovô por 1 a 0 sobre o Flamengo, no Maracanã, quando substituiu o então titular João Lucas que sofreu lesão muscular naquele jogo. Na partida seguinte, onde o time do técnico Lisca venceu o Corinthians por 2 a 1, o lateral-esquerdo fez sua estreia como titular. Desde então, Felipe vinha sendo o principal jogador no lado esquerdo da lateral do Vozão.

Durante trabalhos em campo reduzido, o atleta demonstrou suas qualidades e foi aprovado pela equipe de análise de desempenho do clube da Baixada Santista.

O interesse do técnico do Peixe seria já usá-lo neste sábado (23), em clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 8ª rodada do Campeonato Paulista. Mas, como o Santos não pagou a multa rescisória no valor de R$ 6 milhões até o momento, a diretoria do Ceará não enviou a liberação do atleta. Deste modo, Felipe não pode ainda não pode fazer sua estreia pelo Peixe.