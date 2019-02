Felipe Jonatan: Ceará rejeita proposta 'parcelada' do Santos e abaixo dos R$ 6 mi de multa

Criado e revelado pelo Ceará, Felipe Jonatan vem se destacando por suas boas partidas com a camisa do Vovô e sendo alvo de assédios por clubes do cenário brasileiro. Um deles, o Santos, teve proposta rejeitada recentemente pela diretoria do Vovô que, através do presidente Robinson de Castro, confirmou que Peixe ofereceu um valor abaixo da multa rescisória de R$6 milhões.

"(A proposta) não foi aceita", confirmou o mandatário do time de Porangabuçu.

Perguntado pelo Diário do Nordeste se o clube da Baixada Santista havia oferecido um valor abaixo da multa rescisória do valor de R$ 6 milhões, Robinson de Castro confirmou e foi além: "e parcelado".

Felipe Jonatan vai completar 21 anos na próxima sexta-feira (15). O atleta chegou ao clube em 2014 e recebeu a primeira oportunidade como titular na equipe principal do Ceará no ano passado, na vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, na Arena Castelão, pela Série A do Campeonato Brasileiro.

O atleta tem contrato com o clube cearense até 2022.