Felipe Baixola é oficializado como reforço do Ceará para 2019

Camisa 10 do Ceará na Série B de 2016, o meia Felipe Baixola foi anunciado como reforço do Vovô para a temporada de 2019. O anúncio aconteceu por meio da assessoria de comunicação do clube, na tarde desta segunda-feira (31).

Querido pela torcida, o armador de 28 anos retorna ao clube de Porangabuçu e é a décima contratação feita pela diretoria alvinegra.

"Queria agradecer a Deus pela oportunidade de voltar ao Ceará", disse Felipe. "O meus agradecimentos se estendem ao presidente Robinson de Castro por todo esforço que fez para desse tudo certo com o meu retorno. A expectativa de vestir a camisa do Vozão novamente é enorme. Eu fui muito feliz nesse clube, na minha primeira passagem. O sentimento é de quem retorna para casa. Desejo que 2019 seja um ano de vitórias e que essa torcida maravilhosa possa comemorar muitas conquistas porque é o que ela merece".

Felipe estava no Sanfrecce Hiroshima, do Japão, onde atuava desde 2017. Ao todo, foram 43 jogos e seis gols pelo clube asiático.

Em postagem em sua rede oficial, o jogador comemorou o retorno ao Vovô.

Felicidade que não cabe! Que presente antecipado pra 2019... Tô de volta ao Maior do Estado! Feliz demais em anunciar que vou vestir a camisa do nosso Ceará ano que vem! Valeu, presidente! E valeu, torcedor do Ceará! Tmj! TÔ VOLTANDO PRA CASA! 🖤🖤🖤🖤 pic.twitter.com/Evv4AYkUL7 — Felipe Silva (@f10felipesilva) 31 de dezembro de 2018

Pelo Ceará, foram 38 jogos sendo 35 como titular, e cinco gols duranta a Série B do Campeonato Brasileiro de 2016.

Com vínculo rescindido com o clube japonês, Baixola volta ao Vovô tendo contrato com a equipe cearense até final de 2020.