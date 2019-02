Felipe Alves comenta sobre rodízio de goleiros no Leão: 'quem ganha com isso é o Fortaleza'

O goleiro Felipe Alves foi um dos destaques positivos do Fortaleza no último domingo (10), na vitória do Tricolor (1 a 0) sobre o Guarany de Sobral, fora de casa. Vindo do Atlético Paranaense, o arqueiro de 30 anos participa de um rodízio na meta leonina, já que Marcelo Boeck, ídolo da torcida, segue no Leão do Pici.

Na manhã desta terça-feira (12), Felipe concedeu entrevista e comentou sobre o revezamento no gol tricolor. "Goleiro é sempre uma posição mais delicada, pois só joga um. Fortaleza tem um ano de muitas competições, são quatro grandes competições a serem disputadas, e quanto mais jogadores de alto nível a gente tiver, bem treinado e qualificado, quem ganha com isso é o Fortaleza"

O atleta também comentou sobre a relação direta com Marcelo Boeck e ressalta a proximidade com o companheiro de trabalho desde que chegou ao Fortaleza. "A gente conversa todo dia, trabalha todos os dias e aprende um com o outro. Eu cheguei e fui muito bem recebido por todos e o Marcelo (Boeck) é um cara que me ajudou bastante e tem me ajudado sempre", explicou.

O Fortaleza volta a campo no próximo domingo, pelo Estadual, quando enfrenta o Atlético Cearense, às 17 horas, na Arena Castelão.