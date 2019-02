Família pede oração pelo atleta Dyogo Alves em rede social

O atleta cearense Francisco Dyogo Bento Alves, sobrevivente do incêndio no Centro de Treinamento do Flamengo, no Rio de Janeiro, voltou a respirar com a ajuda de um aparelho, no Hospital Vitória, e a família pediu orações pelo garoto em uma rede social neste domingo (10)

"Peço a todos que continuem orando. O @dyogo_alves04 voltou a usar a máscara de oxigênio, não reagiu muito bem a respirar sem os aparelhos. Na madrugada, ele teve cansaço e teve que voltar a usar máscara de oxigênio. Ele é um guerreiro e vai sair dessa", diz a mensagem no Instagram.

Na sexta-feira (8), dez atletas das categorias de base do Flamengo morreram em um incêndio no alojamento em que dormiam no Centro de Treinamento do clube, o Ninho do Urubu. Três estão internados, entre eles, os dois cearenses Cauan Emanuel, 14 anos, e Dyogo.

Os pais de Dyogo chegaram ao Rio de Janeiro e reencontraram o garoto no hospital no sábado (9). Em áudio obtido pelo site Extra, a mãe do goleiro, Francisca Nélia, explicou qual o estado de saúde do jovem e lamentou que outras mães não possam estar também com os filhos, mortos na tragédia.

Ar-condicionado pode ter sido causa

A Polícia Civil não se manifestou oficialmente sobre as causas do incêndio, mas a principal suspeita é que tenha havido um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado. Um inquérito que apura a responsabilidade pelo incêndio no Ninho do Urubu, Centro de Treinamento do Flamengo, foi aberto na 42 ª Delegacia de Polícia (Recreio dos Bandeirantes), que requisitou ao time carioca as imagens de câmeras de segurança instaladas no local e solicitou ao Corpo de Bombeiros e à Prefeitura do Rio a documentação referente ao funcionamento do CT.

O Instituto Médico Legal (IML) do Rio de Janeiro identificou na tarde deste sábado (9) o oitavo corpo da vítima da tragédia, Rykelmo de Souza Viana, 16.