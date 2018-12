Facebook terá jogos exclusivos de Palmeiras e Flamengo na Libertadores

Uma das grandes novidades da Copa Libertadores de 2019 será a transmissão de algumas partidas exclusivamente no Facebook. Times como Flamengo e Palmeiras terão jogos difundidos na rede social, segundo apurou a reportagem.

Por contrato, a Conmebol prometeu escalar clubes brasileiros em pelo menos cinco das seis rodadas da fase de grupos da Libertadores do ano que vem, nas noites de quinta-feira, em que os jogos serão exclusivos da rede social. A transmissão das partidas será em português, mas até o fim do ano será definido qual produtora deverá tocar essa questão. A exibição também deu uma pequena confusão entre as concorrentes.

O Facebook queria repetir a parceria que tem com o Esporte Interativo na Liga dos Campeões e transmitir os jogos através de sua conta, utilizando também sua equipe de jornalistas do projeto esportivo da Turner. No entanto, a Fox, que também adquiriu os direitos de transmissão do torneio, questionou esse ponto e argumentou que a exibição deveria ocorrer usando equipe da própria empresa ou do SporTV, no mesmo esquema de parceria com o EI.

A rede social, por fim, decidiu que contratará uma produtora para exibir as partidas. A definição dela deve ocorrer até o fim deste ano. Confira os confrontos da fase de grupos que serão transmitidos no Facebook:

Rodada 1: Huracán x Cruzeiro

Rodada 2: Atlético-PR x Jorge Wilstermann

Rodada 3: Universidad Católica x Grêmio

Rodada 4: Flamengo x Bolívia 2 (Royal Pari ou San Jose)

Rodada 5: G2 x Palmeiras

Rodada 6: Boca Juniors x Atlético-PR