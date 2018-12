Ex-Fortaleza, Cassiano deve ser anunciado pelo CSA/AL

Marcado na história do Fortaleza por ter feito o gol do título do Campeonato Cearense em 2015, tirando a possibilidade do Ceará se consagrar pentacampeão estadual, Cassiano deve ser anunciado no CSA/AL. O atacante está atuando no futebol japonês.

Ex-Fortaleza, Brasil de Pelotas/RS e Paysandu/PA, o jogador de 29 anos está no Heilongjiang Lava Spring, do Japão.

Cassiano chegou ao Fortaleza em 2015, por empréstimo do Internacional/RS, para a disputa do estadual. Foram 20 jogos e três gols com a camisa do Tricolor, sendo um contra o Ceará, maior rival, na segunda final do Cearense. O gol, incluive, virou histórico no clube já que o Alvinegro estava conquistando o Penta estadual até os 47 do segundo tempo, minuto em que o ex-atacante do Leão marcou o gol do empate e deu o título de campeão para o time do Pici.

Atualmente no futebol asiáticao, o jogador disputou quatro partidas e não marcou nenhum gol.

O clube alagoano negocia com o atleta para a temporada de 2019, ano em que o Azulão estará disputando a Série A do Brasileirão.