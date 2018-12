Ex-Ceará, atacante Arthur Cabral tem conta hackeada no Instagram

Após ter sua conta no Instagram hackeada, o jogador Arthur Cabral recuperou sua página na última quinta-feira (20). Vendido do Ceará ao Palmeiras, o jogador se tornou a maior transferência do futebol cearense. Arthur foi criado e revelado pelo clube cearense.

Com mais de 100 mil seguidores em sua conta oficial, o jogador oriundo das categorias de base do Vovô teve sua conta invadida nesta quinta (20).

"Acabei de conseguir recuperar (a conta)", disse o atacante em sua página. "As pessoas que deixei de seguir, não fui eu. Vou tentar voltar a seguir todos. As pessoas que receberam mensagens minhas no dia 20/12, não fui eu que enviei", disse o atleta em seu storie no Instagram.

Patrocinador

Vendido ao clube paulista no meio deste ano, o jovem atacante de 20 anos fechou patrocínio com a marca esportiva Puma poucos dias após chegar em São Paulo, cidade em que vai morar nos próximos anos.

Arthur terminou a temporada de 2018 como o quarto maior artilheiro do Brasil com 24 gols marcados. O jogador tem contrato de cinco anos com o Palmeiras.