Everson volta a treinar no Ceará após dois dias fora

Finalmente ele deu as caras. O goleiro Everson realizou nesta quarta-feira (09), o seu primeiro treino no Ceará nesta semana e já gera expectiva positiva para a sua permanência em Porangabuçu. No entanto, o técnico Lisca, durante a atividade, resolveu deixar o goleiro treinando em separado.

Nesta quarta-feira, o presidente do Santos levantou a bola do atual goleiro do time, o arqueiro Vanderlei, esfriando o interesse do clube paulista em continuar as negociações por Everson.

Após investidas do Grêmio, o Ceará novamente fez jogo duro para não liberar o goleiro. O presidente do Vovô, Robinson de Castro, deixou claro em entrevistas anteriores que só aceita o pagamento à vista da multa rescisória do atleta, cotada em R$ 6 milhões.

O Ceará encara o Sampaio Corrêa, dia 17 de janeiro, pela Copa do Nordeste. É a estreia do Vovô na temporada 2019.

Confira imagens de Everson treinando em Porangabuçu