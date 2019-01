Everson treina separado no Ceará pelo segundo dia seguido

O goleiro Everson voltou a treinar separado do grupo pelo 2º dia seguido. Nesta semana, o jogador ainda não se juntou ao elenco nas atividades, depois de receber uma proposta do Santos. Já Felipe Jonatan, que está na mira do Atlético/MG, treinou normalmente com os jogadores do elenco. Lisca dividiu o Ceará em dois grupos.

Com colete amarelo: Fernando Henrique; Samuel Xavier, Luiz Otávio, Valdo, Felipe Jonatan; Edinho, Juninho, Fernando Sobral, Ricardinho; Vitor Feijão e Ricardo Bueno. Sem colete: Diogo Silva; Cristovam, Eduardo Brock, Charles, João Lucas; William, Pedro Ken (Fabinho), Willie; Felipe (Chico); João Paulo e Mateus Matias.

O Ceará encara o Sampaio Corrêa, dia 17 de janeiro, pela Copa do Nordeste. É a estreia do Vovô na temporada 2019.