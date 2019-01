Everson acerta com o Santos e deixa o Ceará

Enfim acabou a novela que tanto agitou o futebol cearense nas últimas semanas. O goleiro Everson, do Ceará, acertou sua ida para o Santos. A informação foi publicada pelo SporTV na tarde desta segunda-feira (21). O clube paulista pagará o valor de R$ 4 milhões pelo atleta do Alvinegro de Porangabuçu, que ainda pretendia um jogador em troca. O Ceará ainda poderá solicitar um atleta por empréstimo.

Com ida de Everson para o Santos, o Ceará contará com 3 goleiros para a temporada: Richard (recém contratado já pensando na saída do titular), Fernando Henrique e Diogo Silva.

Ceará nega

O presidente do Ceará, Robinson de Castro, negou em redes sociais que o acerto tenha se concretizado. O dirigente afirmou que a venda só será confirmada com o pagamento, o que ainda não teria sido realizado pelo Santos.