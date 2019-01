Everson acerta com o Santos e Ceará aguarda pagamento da multa

Finalmente a novela Everson no Ceará acabou. Depois de mais de 20 dias de uma negociação complicada, com o goleiro ausente de dois treinamentos e dois jogos oficiais do Vovô, o Santos aceitou pagar R$ 4 milhões, contratando um dos destaques do time cearense no Série A de 2018.

Para confirmar oficialmente o negócio, o Ceará espera agora o pagamento do valor acordado. Ontem, o presidente do Ceará, Robinson de Castro, negou que a venda de Everson tivesse fechada, muito por ainda não ter recebido o depósito do valor.

“Um clube paga e o jogador vai embora do Ceará. Enquanto não houver pagamento, fica só na especulação. Ligação de agente, de diretor, isso não vai acrescentar, é preciso surgir algo novo e o Santos não pagou nada ainda. Ele só vai se transferir quando houver o pagamento do valor”, disse ele, em entrevista ontem à Rádio Verdes Mares.

Everson foi um dos heróis da permanência do Ceará na Série B em 2015 KID JÚNIOR

O Santos deve depositar os R$ 4 milhões ainda hoje após o goleiro realizar exames médicos e assinar contrato. Everson viajou hoje pela madrugada para São Paulo. Para chegar ao valor a ser pago pelo Santos de R$ 4 milhões, foram quase 20 dias de negociações.

Primeiro, o Ceará queria o valor integral da multa rescisória do jogador, de R$ 6 milhões. A contraproposta santista foi pagar R$ 3 milhões à vista e a outra metade parcelada, logo rechaçada pelo time alvinegro.

Com isso, a outra investida do Santos foi pagar R$ 3 milhões e ceder um jogador: o zagueiro Sabino e o atacante Rodrigão foram oferecidos, mas o Ceará queria o meia Jean Mota.

Para compensar a não vinda automática de um jogador, o time praiano ofereceu finalmente os R$ 4 milhões, mais um jogador como ‘crédito’, a ser emprestado no futuro, alinhando com o pedido feito pelo Alvinegro de Porangabuçu desde o início.

Grande histórico

Everson é um dos maiores ídolos da história recente do Ceará. Ele chegou em 2015 e foi um dos heróis da permanência do clube na Série B, com defesas impressionantes contra o Macaé na última rodada.

Ele voltou a se destacar na Série A de 2018, como o goleiro que mais fez defesas difíceis, sendo um pilar no Vovô. Everson deixa o Ceará após 196 jogos e um gol marcado, de falta contra o Corinthians na Série A no Castelão.

Sem ele, o Ceará ficará com 3 goleiros: Richard (contratado já pensando na sua reposição), Fernando Henrique e Diogo Silva.