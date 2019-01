Estreia do Ceará na Copa do Brasil muda de horário

A Diretoria de Competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou, nesta quarta-feira (30), alteração na tabela da Copa do Brasil 2019. A partida entre Central de Caruaru e Ceará, no Estádio Luiz de Lacerda, em Caruaru/PE no dia 6 de fevereiro, anteriormente marcada para as 20h30 (de Fortaleza), agora será disputada às 21h15 (de Fortaleza).

A 1ª Fase da Copa do Brasil é disputada em jogo único, com vantagem do empate para o visitante, ou seja, para o Ceará. O clube que avançar, enfrenta Foz do Iguaçu/PR ou Boa Esporte/MG na 2ª Fase.