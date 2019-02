"Estamos muito motivados para o Campeonato Cearense", disse Lisca

Após apenas dois jogos oficiais em 2019, o Ceará estreia no Campeonato Cearense no domingo, 3, contra o Floresta no Castelão, às 16 horas, pela 1ª rodada da 2ª Fase. Com a equipe alvinegra entrando apenas na 2ª Fase - assim como o rival Fortaleza - o técnico Lisca pôde preparar melhor a equipe para o certame cearense, fugindo dos 7 jogos iniciais da 1ª Fase. O treinador destacou os prós de entrar apenas agora do Campeonato.

"Claro que tu ganha tempo para poder se preparar mais entrando na 2ª Fase do Campeonato Cearense, mas como tudo na vida algumas coisas se ganha e outras se perde. Perdemos em relação em ritmo de jogo, em comparação as 6 equipes que vêm jogando o mês todo, mas ganhamos a não ter o desgaste. Serão dois trabalhos diferentes em estágios diferentes que vão se confrontar agora", disse ele.

Lisca não espera um Estadual fácil, embora a equipe alvinegra esteja na Série A. Para ele o Campeonato Cearense é um torneio difícil.

"Começa agora o Campeonato Cearense e será muito difícil este ano. Pela fórmula de disputa, pelo ritmo que as equipes estão. Acompanhando os Estaduais que iniciaram, muitas equipes grandes estáo sendo surpreendidas, outras confirmando favoritismo. Estamos muito motivados em buscar o título, respeitando todos os adversários, os 6 classificados, o primeiro adversário, o Floresta. Vamos nos preparar para começar com o pé direito no domingo"