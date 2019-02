"Esse time vai chegar longe", diz Luan Carlos após vitória do Atlético contra Fortaleza

Após a vitória de virada por 2 a 1 sobre o Fortaleza, no último domingo (17), pelo Campeonato Cearense, o técnico Luan Carlos, do Atlético/CE, conversou com seus atletas ainda no vestiário da Arena Castelão e demonstrou confiança na equipe.

"Aqui tem potencial, tem ser humano competente, honesto, trabalhando. É por isso que esse time vai chegar longe", disse Luan Carlos, técnico mais novo do futebol brasileiro, em conversa com seus atletas.

A conversa aconteceu após a virada sobre o Fortaleza, no último domingo (17), pela 3ª rodada da segunda fase do Estadual.

Logo aos 20 segundo da partida, o Leão abriu o placar com Júnior Santos. Valdo Bacabal, aos 27, e Danielzinho, aos 33, fizeram os gols da virada da Águia da Precabura.

O resultou deu ao time de Luan Carlos a primeira vitória na segunda fase da competição, que somou quatro pontos e pulou da 7ª para a 4ª posição da tabela.

"Vocês vão colocar esse time em lugares altos. Todo esforço será recompensado", finalizou o técnico.

O Atlético volta à campo no próximo sábado (23), às 26h, contra o Horizonte, no estádio Domingão, pela 4ª rodada da segunda fase do Campeonato Cearense.