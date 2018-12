Esporte e confraternização

Amanhã o Centro Administrativo do Ceará (Cambeba), em Fortaleza, receberá em torno de 4 mil pessoas que vão participar da 4ª Corrida Vida, a disputa que fecha o calendário anual das corridas de rua na capital cearense. Realizada pelo Diário do Nordeste com direção da Nova Letra, a competição deste ano tem o tema “Vamos Todos, Vamos Juntos”, inspirando a promoção da saúde com muita descontração.

E esse já é o clima das assessorias: celebrar as conquistas de 2018. “Fortaleza hoje é a cidade com mais corridas de rua do Nordeste. Por isso, os corredores utilizam essa prova para se confraternizar. Tem pessoas que levam champanhe pra depois da prova. Você vê grupos fazendo ceia e piquenique. É uma corrida bem mais de agradecimento. A parte esportiva é uma deixa para a confraternização”, avalia Fernando Elpídio Santos, Diretor da Nova Letra.

Ele lembra que ter três camisas e três medalhas, uma para cada percurso (5km, 10km e 15km), é um dos diferenciais da Corrida Vida deste ano. Os kits oficiais com as camisas podem ser retirados até hoje no Mercadinhos São Luiz da Av. Santos Dumont (Av. Santos Dumont, 5625), ao lado do Hospital São Mateus, de 8h às 19h.

Estrutura

O ponto de largada e de chegada da 4ª Corrida Vida é o Centro Administrativo do Ceará (Cambeba). Embora algumas assessorias treinem no local e já conheçam o percurso interno, a novidade está no percurso externo, afirma Fernando Elpídio. Ele diz que se trata de um percurso inédito na competição e com mais comodidades para os atletas. Uma delas é o espaço do Cambeba liberado para utilização da arena e do estacionamento.

Outro ponto forte do local é a arborização. “É um bosque que está sendo urbanizado pelo Governo do Estado, então a arena será toda montada debaixo das árvores. Isso é uma característica da Corrida Vida, de sempre levar a prova para uma praça e locais arborizados, como já houve na Praça das Flores, na Praça Luíza Távora e no Campus da Universidade de Fortaleza (Unifor)”, ressalta o organizador.

Fernando diz que a estrutura está muito boa para os atletas, com uma prova rápida para quem vai correr os percursos de 5km e de 10km. Já para quem optou por 15km, há algumas inclinações, o que deixa a disputa mais desafiadora.

Programação

A concentração dos atletas será a partir de 5h e a largada às 6h. Às 7h começa a programação cultural, com a banda Os Transacionais. Das 7h45 às 8h45 está prevista a cerimônia de premiação, mas até lá os participantes vão poder conferir diversas ações dos parceiros da prova, como teste da pisada, recovery com técnicas manuais e orientações para corrida (Unifor), alongamento e aquecimento dos atletas antes da largada (Fiec), exame biomecânico e baropodometria computadorizada (Instituto Tratamento da Dor), distribuição 200 copos personalizados e promotores com borrifadores de água na linha de chegada (Hapvida), distribuição de copos personalizados e exposição de purificadores (Superzon) e venda de óculos e doação de três óculos de alta performance para a premiação (Óticas Diniz).

Ainda como ações dos parceiros, os atletas estarão bem alimentados e hidratados, graças à degustação de iogurtes, pães e frutas (Mercadinhos São Luiz), de castanha, pipoca fit e pasta de amendoim (Armazen Fit), de açaí (Maria Pitanga Açaiteria), além da distribuição de sucos (Jandaia), suco de uva (Palmeiron) e de água e Citrus (Indaiá).

Realizada pelo Diário do Nordeste com direção da Nova Letra, a Corrida Vida tem patrocínio da Universidade de Fortaleza (Unifor), da Federação das Indústrias do Estado do Ceará e do Serviço Social da Indústria (Fiec/Sesi), da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e do Governo do Estado do Ceará, com apoio da Prefeitura de Fortaleza, do Mercadinhos São Luiz, da Indaiá, das Óticas Diniz e da Palmeiron.



SERVIÇO

4ª Corrida Vida

Data: 16 de dezembro de 2018

Local: Centro Administrativo do Ceará (Cambeba)

Horário: Concentração dos atletas a partir de 5h; largada às 6h

Entrega de kits: 14 e 15 de dezembro de 2018 no Mercadinhos São Luiz da Av. Santos Dumont (Av. Santos Dumont, 5625), ao lado do Hospital São Mateus, de 8h às 19h.